Bolu’nun tarihi ilçesi Mudurnu’da 3 gün boyunca etkili olan kar yağışı sonrasında sokaklarda temizlik başladı. İlçe 40 santimetreyi aşan kar kalınlığı nedeniyle esnaf zor anlar yaşadı.

Samsun’da 500’e yakın mahalle yoluna müdahale edildi Samsun’da 500’e yakın mahalle yoluna müdahale edildi

Bolu’da ve ilçelerinde 3 gün boyunca kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı sebebiyle Mudurnu ilçesinde 48 köyün yolu ulaşıma kapanmıştı. Ekiplerin çalışması sonucu 40 köyün yolu açıldı. İlçede 8 köyün yolunun açılması için ekiplerin çalışması sürüyor. Mudurnu ilçe merkezinde de esnaf kapısının önünü temizlemeye başladı. Tarihi çarşının sokakları kepçe yardımıyla temizleniyor. Kar yığınları kamyonlarla başka bir bölgeye götürüldü.

Kaynak: iha