Bolu’nun tarihi ilçesi Mudurnu’da 3 gün boyunca etkili olan kar yağışı sonrasında sokaklarda temizlik başladı. İlçe 40 santimetreyi aşan kar kalınlığı nedeniyle esnaf zor anlar yaşadı.

Bolu’da ve ilçelerinde 3 gün boyunca kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı sebebiyle Mudurnu ilçesinde 48 köyün yolu ulaşıma kapanmıştı. Ekiplerin çalışması sonucu 40 köyün yolu açıldı. İlçede 8 köyün yolunun açılması için ekiplerin çalışması sürüyor. Mudurnu ilçe merkezinde de esnaf kapısının önünü temizlemeye başladı. Tarihi çarşının sokakları kepçe yardımıyla temizleniyor. Kar yığınları kamyonlarla başka bir bölgeye götürüldü.