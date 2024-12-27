İstanbul’un komşu illeri Kırklareli ve Edirne’nin sınır köyleri yoğun kar yağışıyla beyaza büründü. Beklenen kar yağışının Balkanlar’dan giriş yapmasının ardından gözler İstanbul’a çevrildi.

İstanbul’a ne zaman kar yağacağı merak edilirken Edirne’de yağışlar başladı. Edirne’nin Lalapaşa ilçesinin Bulgaristan’a sınır köylerinde kar etkisini göstermeye başlarken gözler İstanbul’a çevrildi. Lalapaşa’nın Hamzabeyli köyünün beyaza bürünmesiyle, köyde kar sevinci yaşandı. Avrupa’ya açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunun trafiğe kapanmaması için kar küreme çalışmaları devam ediyor.

Köy halkından Ahmet Toroz, kar yağışının uzun süredir kuraklık sorunu yaşayan çiftçiye ilaç gibi geleceğini söyledi.