Uzun süredir kar yağışını bekleyen İstanbullular, kış özlemini Düzce’de giderdi. Off-road araçlarıyla Düzce’nin yüksek kesimlerine çıkan maceraseverler, kar keyfi yaşadı.

İstanbul’da uzun süredir beklenen kar yağışı bir türlü gelmeyince, kar hasreti çeken İstanbullular çareyi Düzce’nin beyaz örtüyle kaplanan yaylalarında buldu. Off-road tutkunları, sabahın erken saatlerinde yola çıkarak Düzce’nin yüksek kesimlerine ulaştı ve hem doğanın tadını çıkardı hem de karla kaplı zorlu parkurlarda keyifli anlar yaşadı.

Akıncılar Off-road Kulübü Başkanı Hasan Demir, "Sabah saat 06.00’da İstanbul’dan yola çıktık. Uzun süredir İstanbul’a kar yağmadığı için arkadaşlarımızla Düzce’deki Sinekli Yaylası’na geldik. Bugünde burada hem kar gördük hem de bir parkur yaptık. Kar bizim beklediğimizden biraz fazlaydı. Kuzey cephelerde lastiklerimiz ekstrem olmasına rağmen bu karda dezavantaja dönüştü. Memnunuz, karla buluştuk" ifadelerini kullandı.

"İstanbul’a tıkılıp kaldık"

Yılda en az 4 kez Düzce’ye geldiklerini ifade eden Demir, "Doğa ile iç içe olması bizim için çok iyi. Herkesi Düzce yaylalarını gezmeye davet ediyorum. Düzce, İstanbul’a yakın bir şehir. İstanbul’da şehrin içerisinde tıkılıp kaldık. Vatandaşlar alışveriş merkezlerinden kopup buraya gelmeli" diye konuştu.