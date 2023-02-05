Aydın’ın Uludağ’ı olarak bilinen Belenova Yaylası’na giden yüzlerce kişi ani bastıran tipi nedeniyle mahsur kalırken, kış lastiği olmadan bölgeye gelen birçok araç ise kayarak kazaya sebebiyet verdi.

Aydın’ın Uludağ’ı olarak bilinen Belenova Yaylası’na giden yüzlerce kişi ani bastıran tipi nedeniyle mahsur kalırken, kış lastiği olmadan bölgeye gelen birçok araç ise kayarak kazaya sebebiyet verdi.

Aydın’ın Kuyucak ilçesine bağlı bin 200 rakımlı kırsal Belenova Yaylası’na kar görmeye giden yüzlerce kişi mahsur kaldı. Hafta sonunu kar görmek için değerlendirmek isteyen vatandaşlar gittikleri meşhur Belenova Mesire Alanı dönüşü ani bastıran tipi nedeniyle mahsur kaldı. 70’den fazla aracın dönüş yolunda mahsur kaldığı bilgisi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.

Edinilen bilgiye göre bugün hem hafta sonu tatilini değerlendirmek hem de kar görmek için Kuyucak Belediyesi Belenova Mesire Alanı’na tatile giden vatandaşlar akşam üzeri dönüşe geçtikleri sırada aniden bastıran tipi nedeniyle buzlanan ve kayganlaşan yolda eğimi yüksek olan rampayı tırmanamadı. Ardı ardına gelen araçların da oluşturduğu yoğunluk nedeniyle 70’den fazla araç karda mahsur kaldı. Sürücülerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbar etmesiyle Kuyucak Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri ilçeye yaklaşık 25 kilometre mesafedeki bin 200 rakımlı bölgeye giderek iş makineleri ile tuzlama ve kar kürüme işlemi başlattı. Ekiplerin yoğun çabasına rağmen yolun halen kapalı olduğu bilgisine ulaşıldı.

Belenova Mahallesi ve yakınlarındaki mahallelerde bulunan büyükbaş hayvanları muayene ye giden Veteriner Hekim Ali Özdeş, yıllardır geldiği bölgede böylesine bir durumla ilk kez karşılaştığını ifade ederek kar lastikleri yerine yaz lastikleri ile tatile gelenlere sitem etti. Veteriner hekim Özdeş, “Yıllardır bölgeye hizmet veriyorum. Zaman zaman benzer durumları yaşadık ama bugün aniden bastıran tipi nedeniyle kar lastiğimiz olması nedeniyle ben sorun yaşamadım ama yaz lastikleri ile gelenlerin yüzünden burada mahsur kaldık. 2-3 tane araç kayarak kaza yaptı ve sahipleri araçlarını bırakarak başka araçlarla gitti. En az 20 araç mahsur durumda. Ekipler çalışıyor ve tipi de artarak devam ediyor. Şu an 5 cm kar oldu ve artıyor” dedi.

Öğle saatlerinde Belenova mesire alanına gelen Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk ise, “Tipi olayının başlaması ile birlikte hemen ekiplerimizi harekete geçirerek tehlikeli kısımların tuzlama ve yol açma işlemlerini yaptık. Bazı bölgelerde de Aydın Büyükşehir Belediyesi ekiplerinden destek istedik. Çalışmalarımız aralıksız şekilde sürüyor. Vatandaşlarımızın zor durumda kalmamaları için elimizden geleni yapıyoruz” diye konuştu.