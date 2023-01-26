Kırıkkale’de son yılların en sıcak kış mevsiminin yaşanması, kışlık ürün satışlarının düşmesine yol açtı. Kışlık ürünlerinin rafta kaldığını ifade eden bir esnaf, "Karın yağmaması sektörümüzü de etkiliyor. Kuraklık maalesef esnafı da kuruttu" dedi.

Kırıkkale’de son yılların en sıcak kış mevsiminin yaşanması, kışlık ürün satışlarının düşmesine yol açtı. Kışlık ürünlerinin rafta kaldığını ifade eden bir esnaf, "Karın yağmaması sektörümüzü de etkiliyor. Kuraklık maalesef esnafı da kuruttu" dedi.

Türkiye’nin birçok bölgesinde olduğu gibi Kırıkkale’de de küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliği sebebiyle hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Ekili tarım arazileri ve akarsuları da etkileyen kuraklık, hazır giyim sektörünü de vurdu. Son yılların en sıcak kış mevsiminin yaşanması, kışlık giysi satışlarının da düşmesine yol açtı. Esnaflar, geçen yıla göre bu kışlık ürün satışlarında düşüş yaşandığını belirtti.

"Elinde olup da idare etme yoluna gidenlerde var"

Havaların iyi olmasından dolayı insanların elindekilerle idare etme yoluna gittiklerini belirten esnaf Orhan Hezer, "Kışlıkları satmakta güçlük çekiyoruz. Geçen yıla göre biraz daha düşük satışımız mevcut. İnsanlar idare etme yoluna gidiyor. Havalar iyi, tişörtle gezen insanlar var. Kar yağmur yok. Kuraklık var. İhtiyacı olan insanlar aldı. Elinde olup da idare etme yoluna gidenlerde var. Fiyatlarda biraz yüksek. Montlar, 350 liradan başlıyor, bin 100 liraya kadar çıkıyor" dedi.

"Kuraklık maalesef esnafı da kuruttu"

Kuraklığın giyim sektörünü etkilediğini ifade eden esnaf Yusuf Alpsoy ise, "Kışın kurak geçmesi, yağmur yağmaması ürünlerin satışını etkiledi. Montlarımız arkada görüldüğü gibi raflarda bekliyor. İnşallah kar yağar, bu sorun ortadan kalkar. Karın, yağmurun yağmaması sektörümüzü de etkiliyor. Kuraklık maalesef esnafı da kuruttu" diye konuştu.