Türkiye’nin birçok bölgesinde etkili olan kar yağışı, Bursa’nın Gemlik ilçesinin yüksek mahallelerinde de etkisini gösterdi. Cumhuriyet ve Hisar mahallelerinde yer yer kar örtüsü oluşurken, Umurbey’in arkasında kalan yüksek köylerde adeta Uludağ’ı aratmayan manzaralar ortaya çıktı.

Gemlik Belediyesi ekipleri, ilçenin yüksek kesimlerinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışına karşı yoğun bir mücadele yürütüyor. Cihatlı, Şahinyurdu, Umurbey, Haydariye, Feyziye, Şükriye, Güvenli, Adliye ve Hamidiye köylerinde yolların kapanmaması için greyderlerle kar küreme ve tuzlama çalışmaları aralıksız sürdürüldü. Gece saatlerinde başlayan çalışmalar, sabahın erken saatlerine kadar devam etti. Belediye ekipleri, hafta sonu da etkisini sürdürecek kar yağışı için gerekli hazırlıkları yaparken, sürücülere kış lastiği ve zincir bulundurmaları konusunda uyarılarda bulundu. Yoğun çabalar sayesinde kent merkezi ile kırsal mahalleler arasındaki ulaşımda aksama yaşanmasının önüne geçildi.