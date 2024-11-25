Erzurum’da dün geceden bu yana etkili olan kar yağışı şehri adeta esir aldı.

Saatlerdir aralıksız devam eden kar yağışı başta kent merkezi olmak üzere Erzurum’u beyaz bir örtü gibi sardı. Kar yağışı zaman zaman trafikte aksamalara ve kazalara neden olurken, okulların bir günlüğüne tatil edilmesi yoğunluğun azalmasına sebep oldu.

Meteoroloji uzmanları, Erzurum ve çevresinde 3 gün boyunca kar yağışının devam edeceğini belirterek, “Bölgemiz genelinde havanın çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği, yağışların Erzurum ve çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor” dedi.

Yetkililer, vatandaşları uyararak; Erzurum ve çevrelerinde beklenen yağışların hava sıcaklıklarının düşmesi ile yoğun kar yağışına dönüşmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini hatırlattı. Bu arada karla birlikte bölgede sıcaklıkların hafta içinde -14 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.