Ankara'da 1997 yılında kurulan Kar-Der, geniş katılımlı Olağan Genel Kurulu’nda yeni başkanını seçti. Oybirliğiyle göreve gelen Av. Yusuf Bülent Aydın, Karadenizlileri daha güçlü bir çatı altında birleştirecek projelerle yeni döneme başladı.ANKARA (İGFA) - 1997 yılında başkent Ankara’da kurulmuş olan Karadenizliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği (Kar-Der) 01.02.2025 tarihinde Olağan Genel Kurulu’nu geniş katılımla gerçekleştirdi.

Genel kurula katılan delegelerin tamamının oyları ile başkanlığa Av Yusuf Bülent Aydın seçildi. Aslen Trabzon / Köprübaşılı olan yeni başkan dernek ve yeni dönemle ilgili plan ve projeleri ile ilgili bilgi paylaştı.

“Geçmişe Teşekkür, Geleceğe Güçlü Adımlar”

Başkanlığa seçilen Av. Yusuf Bülent Aydın, önceki yönetimlere teşekkür ederek Kar-Der’in yıllardır Karadenizli hemşehrilerinin yanında olduğunu vurguladı. “Sivil toplum örgütlerinin uzun yıllar boyunca aktif şekilde varlığını sürdürmesi zorlu bir süreçtir. Bu nedenle önceki başkanlarımız ve yönetimlerine emeklerinden dolayı müteşekkirim” dedi.

Karadeniz’in Tüm İlleri Aynı Çatı Altında Buluşacak

Yeni dönemde Kar-Der’in kapsayıcılığını artırmayı hedeflediklerini belirten Aydın, “Şu an derneğimizde Karadeniz’in 9 ili temsil ediliyor. Bu sayıyı 18’e çıkararak Karadeniz’in tamamını bir çatı altında buluşturmayı amaçlıyoruz” dedi.

Devlet ve Yerel Yönetimlerle Ortak Projeler

Sivil toplum kuruluşlarının önemine dikkat çeken Aydın, “Devletimizin STK’lara ciddi destek verdiği bu dönemde, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü başta olmak üzere tüm kamu kurumları ve yerel yönetimlerle ortak projeler geliştirmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Birlikten Güç Doğar”

Yeni yönetim olarak Karadenizliler arasında birlik ve dayanışmayı artırmayı amaçladıklarını belirten Aydın, “Hemşehrilerimizin birlikteliğini sağlamak, sıla hasretlerini gidermek ve yaşadığımız şehre katkı sunmak en büyük hedefimiz” diyerek tüm Karadenizlileri derneğe üye olmaya davet etti.