Samsun’da yoğun kar yağışının ardından gelen dondurucu soğuklar, don ve buzlanmaya yol açtı. Vatandaşlar kayak pistini aratmayan yollarda yürümekte zorlandı.

Altay kar fırtınasının etkili olduğu Samsun’da kar yerini buz ve dona bıraktı. Gece sıfırın altında 4 dereceye kadar düşen sıcaklık nedeniyle yollarda buzlanma, çatı kenarlarında buz sarkıtları oluştu. Mesaiye gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar, buzla kaplı yollarda ayakta durmakta zorlandı. Buzların üstünde düşmeden ilerlemeye çalışan vatandaşlar, Samsun’da ilk kez böyle bir kış yaşadıklarını söyledi.

Samsun’da kar yağışı bugün de aralıklarla etkili oluyor. Dondurucu soğukların hafta sonuna kadar sürmesi bekleniyor.