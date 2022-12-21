Dayı, köye kar yağışı beklediklerini ancak havaların ılıman gitmesi sonrası dut ağacının önce çiçek açtığını sonrada meyve vermeye yüz tuttuğunu ifade etti.

Köy sakinlerinden Şenol Dayı, kar yağışı beklerken dut ağacının meyve vermeye yüz tuttuğunu söyledi.

İlçeye bağlı Cihanbey köyü Cembek Mahallesi’nde bir bahçede dut ağacı çiçek açarak meyve vermeye başladı. Meyve vermeye başlayan dut ağacı köylüleri şaşırttı.

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