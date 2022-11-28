Hakkari Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, 3 bin 500 rakımlı Berçelan Yaylası’nda olumsuz hava şartları ve bir metre kara rağmen içme suyu arızasını 6 saatte gidererek kente suyu verdi.

Hakkari Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, 3 bin 500 rakımlı Berçelan Yaylası’nda olumsuz hava şartları ve bir metre kara rağmen içme suyu arızasını 6 saatte gidererek kente suyu verdi.

Berçelan Yaylası’nda bulunan kenti içme suyu hattını besleyen 450’lik ana hatta arıza meydana geldi. Yaklaşık bir metre karın bulunduğu bölgede yapılan 5 saatlik çalışmanın ardından ekipler bölgeye ulaşmayı başardı. Su arıza ekipleri olumsuz hava koşullarına rağmen hızlıca arızaya müdahale etti. Soğuktan korunmak için ateş yakarak bir taraftan ısınıp diğer taraftan çalışan belediye ekibi, uzun uğraşların ardından arızayı gidererek kent merkezine yenide su akışı sağladı.

Halkın mağdur olmaması için zorlu kış şartlarına meydan okuyan belediye arıza ekibi, kentin bazı noktalarında da muhtemel su arızalarına müdahale etmeye devam ediyor.