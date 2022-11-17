Sivas’ta yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı meraların karla kaplanmasına neden oldu. Küçükbaş hayvan yetiştiricileri kara rağmen hayvanlarını otlatmaktan vazgeçmedi.

Sivas’ta yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı meraların karla kaplanmasına neden oldu. Küçükbaş hayvan yetiştiricileri kara rağmen hayvanlarını otlatmaktan vazgeçmedi.

Sivas’ta yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı meraların karla kaplanmasına neden oldu. Küçükbaş hayvan yetiştiricileri yağan kara rağmen koyunlarını otlatmaktan vazgeçmedi. Sivas’ın Gürün ilçesi Kavak köyünde karla kaplı merada otlanan koyunlar dikkat çekti. Koyunlar kar boyunu aşan kuru otlarla beslendi.