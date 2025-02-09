Düzce’de, soğuk ve karlı kış şartlarında yaban hayatını desteklemek amacıyla ormanlık alanlara yem bırakıldı.

Son birkaç gündür etkili olan kar yağışı sebebiyle yüksek kesimlerde kar kalınlığı 70 santimetreye kadar ulaştı. Bölgede yaşayan yaban hayvanları için Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yemleme çalışması gerçekleştirildi.

Topuk Yaylası’ndan ormanlık alanlara kadar birçok bölgede düzenlenen etkinliğe katılan Düzce Valisi Selçuk Aslan, konuyla ilgili açıklamalarda bulunarak, "İlimizde son günlerde etkili olan kar yağışıyla birlikte yüksek kesimlerde kar kalınlığı 50 ila 100 santimetreye kadar ulaştı. Şu anda Topuk Yaylası’ndayız. Burada geniş ormanlar ve bu ormanlık alan içerisinde aktif bir yaban hayatı mevcut. Beyaz örtüyle doğal yaşam alanının kapanması nedeniyle yaban hayvanları yiyecek bulma konusunda ciddi zorluklar yaşıyor. Bu kapsamda, Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından doğaya çeşitli besinler bıraktık. Yoğun kar yağışı alan bölgelerde gerçekleştirdiğimiz bu besleme çalışmasının, doğal yaşamdaki canlılar için adeta bir can suyu olacağına inanıyorum. Tüm vatandaşlarımızın da bu konuda duyarlı olmalarını ve yaban hayatını desteklemeye katkı sağlamalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.