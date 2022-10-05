SAMSUN (İHA) – Yılda 113 bin tondan fazla kapya biber üretilen Bafra Ovası’nda mahsul bu yıl yüz güldürüyor.

SAMSUN (İHA) – Yılda 113 bin tondan fazla kapya biber üretilen Bafra Ovası’nda mahsul bu yıl yüz güldürüyor.

Samsun Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Bafra Ovası’nda yurt içi ve dışında kolayca alıcı bulan kapya biberi hakkında bilgilendirmede bulundu. Yapılan yazılı açıklamada, “Samsun’da 2021 yılında; 32 bin 375 dekar alandan alınan 113 bin 126 ton kapya biber üretiminin 32 bin da’ından (neredeyse tümü) elde edilen 112 bin ton üretimle Bafra Ovası, önemli bir üretim değerine sahiptir. 2022 tahminleri de bunun çok az üzerinde olup Samsun’dan ve Türkiye den en fazla biber ihracatı yapılan ülke Almanya, daha sonra Avusturya, Hollanda, Romanya ve diğer ülkeler olarak bilinmektedir. Son yıllarda Samsun’dan yıldan yıla artan yağlık biber üretimi önemli bir trend yakalamıştır. Özellikle Bafra Ovasında oldukça geniş bir ekim alanı bulan yağlık biber ülkemizde iç piyasa da rahat bir pazar bulmuştur. Yağlık biber de ülke iç tüketiminin önemli bir miktarı Samsun tarafından karşılanmaktadır. Ancak bu rakamın çok üzerinde üretim yapıldığı ve daha fazla üretim yapmaya elverişli potansiyelin bulunduğu bilinmektedir” ifadeleri kullanıldı.

“Türkiye’nin dört bir yerine kapya biberi ihraç ediliyor”

Bafra’da üretilen kapya biberin neredeyse Samsun’daki tüm üretime denk geldiğini ifade eden Bafra Sebze Üreticileri Birliği Başkanı Adem Aşçı, “Bafra’mızda kapya biber oldukça yoğun yetiştiriciliği yapılan bir üründür. Toprak ve iklim şartlarının uygun olması bir avantaj olup Bafra biberine tat, görünüm ve özellikle salça üretiminde önem kazanan etli kısımca zengin olması gibi avantajlar sağlıyor. Bu avantajlar sayesinde yurt içinde ve hatta yurtdışında kolaylıkla alıcı bulan Bafra kapya biberi yüzde 70 gibi yüksek salça oranıyla ve gerekse de tat- lezzet- görünüm olarak Antep, Maraş, Adana gibi biberin adeta anavatanı olan illerimizin yanı sıra İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerimize de yüksek oranda sevk ediliyor. Tarladan toplanan biberler, hale götürülüyor ve oradan da Türkiye’nin dört bir yanına ihracat gerçekleşiyor” dedi.

“Üreticinin yüzü güldü”

Bafra’daki üretimin neredeyse Samsun üretiminin tamamına denk geldiğini vurgulayan Aşçı, “Genel olarak bu biberin salçası yapılmakta olup yanı sıra ezme, kızartma gibi de kullanılıyor. Zaten, bizim ürünümüzün kalite ve tat farkını daha yerken hissediyorsunuz. Bu sene verimden ve fiyatlardan memnunuz diyebiliriz. Dekara 3.5- 4 ton gibi alınan verim ve 8- 10 TL arası değişen kg fiyatlarıyla; karpuzun arkasından hasada gelen ürün, özellikle de girdi maliyetlerinin yükseldiği bu dönemde üreticinin yüzünü güldürmüştür. Toplam 155 bin dönüm sebze ekiliş alanının bulunduğu Bafra’da son yıllarda 30 bin dönümün üzerinde kapya üretimi gerçekleşmekte ve bu rakam neredeyse Samsun üretiminin tümüne denk gelmektedir” diye konuştu.