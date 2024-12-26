Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Yahyalı ilçesi Kapuzbaşı Şelaleleri yolunda gerçekleşen heyelan sonrası duruma anında müdahale ederek, yolu ulaşıma açtı.

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, Yahyalı ilçesindeki Kapuzbaşı Şelaleleri yolunda meydana gelen heyelana hızla müdahale etti ve yolu kısa sürede ulaşıma açtı. Heyelan nedeniyle yola düşen kaya parçaları, yolun kapanmasına sebep olurken, belediye ekipleri, olaya anında müdahale ederek, yolun yeniden güvenli bir şekilde kullanılmasını sağladı.

Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler, yolu temizleme ve muhtemel yeni heyelanlara karşı tedbir almak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 7/24 sahada olan ekipler, kesintisiz ulaşım sağlamak için yoğun bir gayret gösteriyor.

Büyükşehir Belediyesi, ulaşımda aksama yaşanmaması için bölgede sürekli bir denetim ve bakım çalışması yürütüyor.