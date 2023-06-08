Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Kapuzbaşı Şelalelerine giden yolun onarım çalışması nedeniyle 10 gün trafiğe kapalı olacağını belirtti.

Her yıl on binlerce yerli ve yabancı turistin akın ettiği Kapuzbaşı Şelalelerine giden yol onarıma alındı. Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, yolun 10 gün boyunca trafiğe kapalı olacağını söyleyerek, "Kapuzbaşı Şelale yolumuz 10 gün trafiğe kapalı. Alternatif yolumuz Balcı-Çubukharmanı yolu veya Çamlıca-Ulupınar-Taşoluk güzergahı. Hemşehrimiz ve ilçe dışından gelecek misafirlerimiz, belediyemizin yol danışma hattı 0352 6113027/124 nolu telefondan öğrenebilirler" dedi.