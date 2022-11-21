UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan Kapadokya bölgesindeki doluluk oranları turizmcileri sevindiriyor.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan Kapadokya bölgesindeki doluluk oranları turizmcileri sevindiriyor.

Peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadilerinin yanı sıra kayadan oyma tarihi kilise, şapel ve manastırları, yer altı ve yer üstü şehirleri ile yılın her mevsimi turizm hareketliliğinin yaşandığı gözde merkezlerden Kapadokya’daki kış rezervasyonları turizmcileri 2023 yılı için umutlandırdı. Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (KAPTİD) Genel Başkan Yardımcısı Dilek Yulaf; Kapadokya bölgesinde 4 mevsim turizm hareketliliği yaşandığını belirtti. Yulaf, “Kültür turizminin başkenti olan Kapadokya, muhteşem doğası, kültürel zenginlikleri ve üst düzey hizmet sunan işletmeleri sayesinde 12 ay boyunca dünyanın farklı ülkelerinden gelen misafirlere ev sahipliği yapmaktadır. Bölgemizde doluluk oranları en fazla ilkbahar ve sonbaharda yaşanmakla birlikte bu yılki kış aylarındaki rezervasyonlar bizleri mutlu etmektedir. 2019 yılı bölgemiz için gelen misafir sayısına bakıldığında rekor yılımızdı. Şu an 2022 yılını tamamlamamış olmamıza rağmen, 2019 yılındaki verilerin üzerine çıkmış durumdayız. Bu da bizi oldukça mutlu etmektedir” şeklinde konuştu.

KAPTİD Genel Başkan Yardımcısı Yulaf, “Şu an gelen 2023 rezervasyonlara ve taleplere baktığımızda 2022 yılından çok daha iyi olacağı yönündedir. Beklentilerimiz ve çalışmalarımız her geçen yıl, bir önceki yılın üzerindeki verilere ulaşıp yeni rekorlara ulaşabilmek ve yeni doluluklara ulaşabilmektir” dedi.