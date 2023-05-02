Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren KAPSÜL Teknoloji Platformu, TEKNOFEST 23’e bu yıl da damga vurdu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye’nin Milli Teknoloji Hamlesine katkı sunacak bir nesil yetiştirmeyi arzu ettiklerini ifade ederek, bilim ve teknoloji çağında çocukların ve gençlerin en iyi şekilde bu çağa ayak uydurmaları ve üstün başarılar elde etmeleri adına önemli çalışmalar yürüttüklerini vurguladı. Zindankale Yerleşkesinde faaliyetlerini sürdüren KAPSÜL Teknoloji Platformu’nun bilime meraklı gençleri ülkemizin yarınlarına hazırladığını kaydeden Başkan Altay, “Türkiye Yüzyılını gençlerimizle birlikte inşa edeceğiz inşallah. Konya’mızdan katılan takımlar dünyanın en büyük bilim ve teknoloji festivali TEKNOFEST’te her yıl üstüne koyarak yoluna devam ediyor. Bu yıl da Konya takımlarımız aldığı 24 kupa ile göğsümüzü kabarttı. Bu 24 kupanın 11’inin sadece KAPSÜL Teknoloji Platformumuzdan gelmesi de bizi son derece mutlu etti. Konya’mızın gururu olan tüm gençlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.

TEKNOFEST 2023’te KAPSÜL’e 11 ödül birden

TEKNOFEST 2023, 27 Nisan - 1 Mayıs tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havaalanı’nda bu yıl da büyük bir coşkuya sahne oldu. Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Milli Teknoloji Hamlesine katkıda bulunmak için 2021 yılında kurulan KAPSÜL Teknoloji Platformu da kurulduğu bu kısa süre içerisinde geliştirdiği projelerle TEKNOFEST’te adından söz ettirmeye devam ediyor. TEKNOFEST’te finale kalan Konya Büyükşehir Belediyesi KAPSÜL Teknoloji Platformu, açıklanan alanlarda 11 ödülün sahibi oldu. Alınan ödüller şu şekilde: “Selçuk Kapsül Hyperloop Takımına Hyperloop Geliştirme Yarışması’nda 1.’lik Ödülü, Pardus 21 Hata Yakalama ve Öner Yarışması’nda Kapsül MSR AİHL. 1.’lik Ödülü, KTÜN Kapsül Yazgit Barbarov Takımına İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışmasında 2.’lik Ödülü, Kapsül Ekşi Team Takımına Pardus 21 Hata Yakalama ve Öneri Yarışması’nda 2.’lik Ödülü, Efficiency Challenge Elektrikli Araç finalinde yarışan Karatay Kapsül Otonom ve Elektrikli A.T. Takımına İvmelenme Yarışması’nda 3.’lük Ödülü, NEÜ Kapsül Alaca Team Uluslararası İHA Yarışması Performans Ödülü, Sancaktar Takımına Uluslararası İHA Yarışması Performans Ödülü, KTÜN Kapsül Şuuri Takımına Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışmasında 3.’lük Ödülü, Ön Kuluçka Programında bulunan HARSAT Girişimcileri, TÜBİTAK 2242 Araştırma Proje Yarışmaları, Sosyal Girişimcilik ve İnovasyon Kategorisinde 3.’lük Ödülü, Girişimci KİDOSE Ekibine; T3 Girişim Programı çerçevesinde 150 bin TL hibe destekli “Ön Kuluçka Programı’nda” Yer Alma Ödülü, KTÜN Kapsül Şuuri Takımına Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışmasında En İyi Sunum Ödülü.”