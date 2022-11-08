Batman’da park halindeki bir otomobilin motor bölümüne sıkışan yavru kedi, oto tamircisi ve itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.

Batman’da park halindeki bir otomobilin motor bölümüne sıkışan yavru kedi, oto tamircisi ve itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.

İki gün önce işten çıkan Mahsum Kartal, otomobilini evinin önüne park etti. Sabah işe gitmek için evinden çıkan Kartal, motoru çalıştırırken motordan kedi sesi geldiğini duydu. Kartal, kontağı kapatarak motor kısmına baktığında kediyi fark ederek onu kurtarmaya çalıştı. Sonuç alamayan adam, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kediyi çıkartmakta yetersiz kalınca araç sahibi çağırdığı çekici ile otomobili sanayi sitesine götürdü. Motor kısmında pervane çarklarına ön ayağı sıkışan kedi, motor ustasının bazı parçaları sökmesiyle sıkıştığı yerden kurtarıldı. Sıkıştığı yerden çıkartılan kedi, yaşam alanına bırakıldı.

Araç sahibi Mahsum Kartal, sabah işe gitmek için aracına ilerlediğini, çalıştırdığı esnada motordan bir ses geldiğini duyup hemen aracı stop ettiğini söyledi. Stop edip kaputu açtıktan sonra bir kedinin sıkıştığını fark ettiğini ifade eden Kartal, "Kendi uğraşlarım sonuç vermeyince itfaiye ekiplerine haber verdim. İtfaiye ekipleri hızlı bir şekilde ulaştılar. Beraber verdiğimiz mücadele de sonuç vermeyince çekici çağırarak aracı sanayiye götürdük. Sanayide ustalar tarafından aracın ön tarafındaki fan motoru, pervaneler söküldü. Söküldükten sonra kedi kurtarıldı. Kurtarıldıktan sonra yaramaz kediyi tekrar doğaya bıraktık" dedi.

"Kış aylarında aracı çalıştırmadan önce hayvanların motora sıkışması konusunun önüne geçilmesi için kaputa vurup motoru kontrol edilmesi gerektiğini düşünüyorum" diyen Kartal, "İtfaiye ekiplerine ve sanayideki usta arkadaşlara teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.