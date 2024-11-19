Nevşehir’de oto kaporta servisinde çıkan yangın büyük hasara neden oldu.

Olay, Lale Sanayi Sitesi 9. blokta bulunan oto kaporta servisinde meydana geldi. Sabaha karşı oto kaporta servisinden çıkan dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Oto kaporta servisinde çıkan yangına itfaiye ekipleri kapıyı kırarak müdahale etti. Yangında iş yerinde büyük çaplı hasar meydana gelirken, dükkan içinde tamir için bırakılan 2 minibüs ve 1 motosiklet büyük hasar gördü. Dükkanda bulunan oksijen tüplerinin patlamamış olması da büyük bir faciayı önledi.

Çıkan yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.