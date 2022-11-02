Bitlis’in Güroymak ilçesine bağlı Budaklı köyünde bulunan kaplıcada yüzün vatandaşlar, bölgeye inen kurt sürüsü nedeniyle korku dolu anlar yaşadı.

Bitlis’in Güroymak ilçesine bağlı Budaklı köyünde bulunan kaplıcada yüzün vatandaşlar, bölgeye inen kurt sürüsü nedeniyle korku dolu anlar yaşadı.

Fotoğraf sanatçılarının suya giren mandaları fotoğraflamak, vatandaşların ise şifa bulmak için akın ettiği Budaklı Kaplıcasında kurt sürüsü paniği yaşandı. Şifa bulmak için kaplıcaya giren bir grup arkadaş, zifiri karanlıkta yüzerken bir anda beliren kurt sürüsü ile korku dolu anlar yaşadı. Sürü halinde vatandaşların yüzdüğü kaplıcanın bulunduğu bölgeye inen kurtlar, bölgede vahşi yaşamla ilgili çalışma yapan doğa gözlemcisi Dr. Öğretim Üyesi Cihan Önen ve ekip arkadaşı Vehbi Güngör ile karşı karşıya geldi. Doğa gözlemcisi Cihan Önen ve ekip arkadaşı Vehbi Güngör’ün şans eseri bölgede bulunması, kaplıcada savunmasız yüzen vatandaşları büyük bir tehlikeden korumuş oldu. Kaplıcaya kadar inen kurt sürüsü, vatandaşlar arasında korku ve paniğe neden oldu. Kurt sürüsü karşısında ilk şoku üzerlerinden atan Önen ve Güngör, ellerindeki el fenerleri ve aydınlatma cihazlarıyla kurtların dikkatini dağıtıp bölgeden uzaklaşmalarını sağladı. Önen ve Güngör’ün şans eseri bölgede olması, muhtemel bir kurt saldırının önüne geçilmiş oldu.

Sayıları 5’i bulan kurların kaplıcaya inmek istemeleri ve yapılan ışık müdahalesi ile bölgeden kaçarak uzaklaşmaları ise saniye saniye kayıt altına alındı.

Yaşanan olayla ilgili açıklamada bulunan Dr. Öğretim Üyesi Cihan Önen, olayın doğal yaşam ile ilgili çalışma yapmak için bölgede bulunduğu esnada meydana geldiğini söyledi. Doğal yaşam ve doğal yaşamın korunması amacıyla uzun yıllardır gönüllü olarak çalışma yürüttüğünü kaydeden Cihan Önen, “Doğal yaşam ve doğal yaşamın korunmasıyla uzun yıllardan beri gönüllü olarak alakadar olmaktayım. Bu hususta belgesel çekimlerimiz de oldu. Doğal sazlık alanında ‘Manda Diyarı İron Sazlığı ve Budaklı Kaplıcası’ belgeselini çektik. Kaplıca yöresinin bulunduğu büyük sazlık ve çevresindeki orman on binlerce evcil manda ile tavşan, tilki, domuz, vaşak ve kurt gibi pek çok vahşi canlıyı bünyesinde barındıran doğal tabiat alanıdır” dedi.

Bölgede görülen kahverengi kurtların çok hızlı ve tehlikeli olduğunu dile getiren Önen, “Yörede gözlemlediğimiz kahverengi bu kurtlar, sürat ve manevra olarak çok yetenekli hayvanlardır. Hızları ve keskin koku alma yetenekleri onları atik bir avcı yapmaktadır. Kaplıca yöresinde çadırlarda ikamet eden ve hayvancılık ile uğraşan göçerlerin çobanlarından edindiğimiz bilgilere göre kurt sürüsünün pek çok defa sürülerinden koyun kaçırdığını belirtmektedir. En son gece insanlar kaplıcada iken bir kurt sürüsünün indiğini gördük ve kayıt altına aldık. Şans eseri tam o anda orada olmamız, muhtemel bir kurt saldırısının da önüne geçilmiş oldu. Her ne kadar kurtlar diğer doğa canlıları gibi doğal dengenin bir parçası olsa da sürü halinde olmasından dolayı özellikle gece yöre halkı ve çocukların bölgede yalnız dolaşmamaları ve dikkatli olmaları gerekmektedir” ifadelerini kullandı.