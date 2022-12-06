Kahramanmaraş’ta kapkaç yöntemi ile çalınan kadının çantası bulunarak sahibine edildi. Olayla ilgili iki kişi polis tarafından yakalandı.

Kahramanmaraş’ta kapkaç yöntemi ile çalınan kadının çantası bulunarak sahibine edildi. Olayla ilgili iki kişi polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Dulkadiroğlu ilçesi Ballıca Mahallesi’nde meydana geldi. Büğlek Caddesi’nde kapkaç olayı olduğu ihbarı üzerine Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler çalışma başlattı. Ekipler, D.N. (30) isimli kadına ait kol çantasının kar maskeli ve motosikletli bir şahıs tarafından kapkaç yapmak suretiyle alındığını tespit etti. Şüpheli şahsın eşkalleri doğrultusunda bölgeyi ablukaya alan Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri kısa sürede, çeşitli suçlardan 13 adet suç kaydı olan şüpheli M.K.’yi (27) olay yerinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta kaçarken yakaladı. Ekipler şüpheli M.K.’den, mağdur kadına ait kol çantası ve çanta içerisindeki 340 gram ziynet eşyası ile 60 bin lira eksiksiz şekilde ele geçirildi. Polisin yaptığı araştırmada şüphelinin kapkaç olayını A.A. (28) isimli şahısla planladığını tespit ederek yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.