Alınan Bilgiye göre; Akdeniz ilçesinde yaşanan kapkaç olayı sonrasında Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri ivedilikle olay yerine intikal ederek şüpheli şahısların kaçış güzergâhında bulunan 150’ye yakın KGYS ve işyerlerine ait güvenlik kamera kayıtlarını izledi. Kapkaç olaylarını 2 şüpheli şahsın gerçekleştirdiği ve olay sonrasında ise elektrikli bisiklet kullanarak ara sokaklardan kaçtıkları tespit edilen A.Ç. ve M.S. isimli şüpheli şahısların olduğu tespit edildi. Şüpheli şahıslar çalmış oldukları cep telefonu ile birlikte yapılan operasyon ile yakalandı.

Yakalanan A.Ç. ve M.S. isimli şüpheli şahıslar yapılan işlemlerin ardından Adli Mercilerce sevk edildi. Yapılan operasyonda elde edilen cep telefonu, kapkaç mağduru sahibine teslim edildi.