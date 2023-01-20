Olay, Orhaniye Mahallesi Yenişehir Caddesi üzerinde faaliyet gösteren telefon satış işyerinde meydana geldi. Şüpheli M.A.,(25) işyerine girip vitrindeki akıllı telefonu alıp kaçmaya başladı. İşyeri sahibi durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi kaçarken kovalamaca sonucu yakaladılar. Kaçan şahsın elinden düşen telefon zarar gördü.

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