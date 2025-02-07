Bursa’da bir sürücü kapısız trafiğe çıktığı otomobille motosiklet taşıdı. Görenleri şaşkına çeviren sürücünün kilometrelerce ilerlediği anlar amatör kameraya yansıdı.

Bursa’da cadde üzerinde kapısız araçla trafiğe çıkan sürücü, arka koltuğa koyduğu motosikleti taşıdı. Trafiği tehlikeye düşüren sürücüyü görenler şaşkına dönerken, bazı sürücüler o anları amatör kamerayla kayda aldı. Kilometrelerce ilerleyen sürücü bir süre sonra kayıplara karışırken, görüntüler üzerine Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.