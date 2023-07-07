Eskişehir’de orta kapısı açık bir şekilde seyreden hafif ticari araç sürücü görenleri hayrete düşürdü.

TEKSAN Sanayi Sitesi caddelerinde kapısı açık bir şekilde seyreden araç, görenleri hayrete düşürdü. Trafiğin içerisinde uzun bir süre yolculuk eden araç, adeta tehlikeye davetiye çıkardı. Kapının neden açık tutulduğu bilinmezken, olaya tanık olan vatandaşlar araçtan yolcu ya da eşya düşmesinden tedirgin olurken, o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Bir müddet daha açık bir şekilde seyreden aracın kapısı, çevre yoluna çıkınca kapatıldı ve sürücü yolculuğuna devam etti.