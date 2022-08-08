Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, "Kapınızdayız" projesi çerçevesinde 4 ayda bin 217 ailenin ziyaret edilerek, istek ve taleplerinin Açık Kapı Bilgi Sistemi üzerinden çözüme kavuşturulmasını amaçladıklarını söyledi.

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, "Kapınızdayız" projesi çerçevesinde 4 ayda bin 217 ailenin ziyaret edilerek, istek ve taleplerinin Açık Kapı Bilgi Sistemi üzerinden çözüme kavuşturulmasını amaçladıklarını söyledi.

Kırıkkale Valiliği tarafından başlatılan "Kapınızdayız" projesi çerçevesinde kaymakamlar, il ve ilçe müdürleri tarafından her hafta perşembe günü vatandaşlar evlerinde ziyaret ediliyor. Vatandaşların istek ve talepleri, Açık Kapı Bilgi Sistemi’ne kayıt edilerek hızlı ve etkin bir şekilde çözüme kavuşması sağlanıyor.

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 4 ayda toplamda bin 217 ailenin ziyaret edildiğini söyledi. Her zaman vatandaşların yanında olmaya çalıştıklarını belirterek, projenin de devam edeceğini açıkladı.