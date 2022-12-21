Burdur’un Karacaören köyünde kapının önüne bırakılan bebeğin annesi olduğunu iddia kadın hastanede yapılan testler ve jandarmada alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Burdur’un Karacaören köyünde kapının önüne bırakılan bebeğin annesi olduğunu iddia kadın hastanede yapılan testler ve jandarmada alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Burdur’un Karacaören köyünde bir evin kapısına bırakılan ve sabah ev sahibi tarafından bulunan bebekle ilgili aynı köyde yaşayan ve bebeğin kendisine ait olduğunu iddia eden kadın hakkında inceleme başlatılmıştı. Bebeğin annesi olduğunu iddia eden kadın hastanede yapılan testlerin ardından ifadesinin alınması üzerine Burdur İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Kadının ifadesinde “Kendisinin üç çocuğunun daha olduğunu, bu çocuğun da kocasından olduğunu söyledi. Bebeği tek başına doğurduğunu, kocasından korktuğu için çocuğu komşularının kapısının önüne bıraktığını, onların bebeğe sahip çıkacaklarını düşündüğü için bunu yaptığını" söylediği aktarıldı.

Burdur merkeze bağlı Karacaören köyünde Mehmet Mustafa Taşlıoğlu, sabah evden çıktığında kapının önünde kundakta göbek bağı dahi düşmemiş bebekle karşılaştı. Bebeği hemen içeri alıp sobayı yakarak ısıtmaya çalışan Taşlıoğlu, durumu köy muhtarına bildirdi. Bebek, muhtarın jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerine haber vermesinin ardından köye gelen 112 ekibi tarafından Burdur Devlet Hastanesine götürüldü. Soğuk havada 7 saat dışarıda kalan ve solunum sıkıntısı yaşayan bebek, yapılan ilk kontrollerin ardından Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Bebeği bulan Mehmet Mustafa Taşlıoğlu, "Gece saat 03.00 sıralarında kapı tıkırtısı oldu. Biz korktuğumuzdan çıkıp bakmadık. Sabah saat 10 civarında tavukları yemlemek için dışarıya çıktığımızda kapının önünde bebeği gördüm. Hanımıma seslendim. O hemen gelip içeriye aldı bebeği. Sobayı yakıp ısınmasını sağladık. Daha sonra muhtara haber verdik. Muhtar da jandarmaya ve 112’ye haber vermiş. Ambulans ve jandarma geldi bebeği alıp götürdüler. Sabah kalktığımızda çocuk ağlama sesi geliyordu, öyle fark ettik" dedi.

Gülay Taşlıoğlu ise, "Eşim kapıyı açınca ’Bebek var burada’ dedi. Ben de inanmadım, ’Ne bebeği olur burada?’ dedim. Sonra kucaklayıp içeri aldı bebeği; ben de örtü buldum içeriden, iyice sardım bebeği. Sobanın yanına koyduk bebeği, sonra haber verdik. Sanki ormanda doğmuş gibi yüzünde odun kırıntıları, toprak vardı. Bebek çok üşümüştü, ayakları morarmıştı. Normal kıyafet giydirmişler ama ayağında bir şey yoktu" diye konuştu.

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Çetin, bebeğin dün Burdur Devlet Hastanesi’nden 112 Acil Servis ambulansıyla getirildiğini belirterek, "Bebeğin geldiğinde solunum sıkıntısı vardı. Bebek solunum cihazına bağlı, bebek dışarıda kaldığı için üşümüş. Vücut sıcaklığı da düşük aynı şekilde onun da tedavisi devam etmekte. Henüz bebeğin kritik durumu devam ediyor. Bebeğin, vücut ağırlığı 3 bin 200 boyu da 50 santimetre civarında ama asıl sağlık sorunu düzene girmiş değil" şeklinde konuştu. Çetin, bebeğin acil olarak yoğun bakım ünitesine yatırıldıktan sonra başhekimlik tarafından Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bilgi verildiğini belirtti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.