DENİZLİ (İHA) – ÖSYM tarafından düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın (KPSS) Lisans Alan Bilgisi 3. oturumu saat 10.15’te başladı. Sınav merkezine bazı adaylar erken giriş yaparken, bazı adaylar ise son saniyelerde içeri girdi.

DENİZLİ (İHA) – ÖSYM tarafından düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın (KPSS) Lisans Alan Bilgisi 3. oturumu saat 10.15’te başladı. Sınav merkezine bazı adaylar erken giriş yaparken, bazı adaylar ise son saniyelerde içeri girdi.

Türkiye genelinde olduğu gibi Denizli’de de dün Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı’nın Lisans Alan Bilgisi 1. ile 2. oturumu sorunsuz şekilde tamamlanmıştı. Her iki oturumun ardından bugün Lisans Alan Bilgisi 3. oturumu için adaylar sabah saatlerinden itibaren okul önlerine geldi. Sınava girmeden önce notlarını gözden geçiren adaylar, kendilerini okul önlerinde bekleyen aile yakınlarıyla vedalaşarak sınav merkezlerine girdi. Saat 10.15’te başlayan sınav için saat 10.00’dan itibaren okulların kapısı kapandı. Adayların heyecanlarına ortak olan yakınları ise dua ederek okul kapısında bekledi.

“Onun için sabah erkenden Burdur’dan geldim”

Burdur’dan kız arkadaşının sınav heyecanına ortak olmak için Denizli’ye gelen Yunus Emre Usta, “Kız arkadaşım bugün yapılan KPSS Alan Bilgisi sınavına girecekti. Onun için sabah erkenden Burdur’dan geldim. Onun sınav heyecanına ortak olmak için buradayım. İnşallah sınavı başarılı geçer. Bütün arkadaşlara da başarılar diliyorum. Kız arkadaşım da çok heyecanlıydı. Çünkü bu sınav onun için çok önemliydi. Verdiği emeğin karşılığını inşallah alıp atanır” dedi.

Bu yıl mezun olan kızını sınav merkezi önünde bekleyen baba Mehmet Ali Solak ise, “Tabii ki sınav heyecanı çocuklarla birlikte bizde de var. Kızım bu yıl üniversiteyi bitirdi ve ilk defa sınava giriyor. İnşallah hepsinin hakkında hayırlısı olur” ifadelerini kullandı.

“Meslek hayatıma adım atacağım ilk sınava birazdan gireceğim”

KPSS Alan Bilgisi sınavına çok çalıştığını ve meslek hayatı için de önemli bir sınav olduğunu söyleyen Seher Taşkıran, “Sınava kız kardeşimle birlikte geldim. Beni sınav merkezi önünde o bekleyecek. Sınava çok çalıştım. Sınavı geçebileceğime inanıyorum. Son sınıf öğrencisiyim ama kendimi sınava girmek için denemek istedim. Meslek hayatıma adım atacağım ilk sınava birazdan gireceğim. Sınava çalıştığım için geçebileceğime inanıyorum. Bu sınav gerçekten bizim için çok önemli bir fırsat. Umarım beklediğim gibi geçer ve iyi bir puan gelir. Sınava girecek olan tüm adaylara başarılar diliyorum. İnşallah herkes gönlünden geçen bir puan alır” şeklinde konuştu.

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. oturumunda (İşletme, Muhasebe, İstatistik) adaylar, çoktan seçmeli 120 soruyu 160 dakikada (2 saat 40 dakika) cevaplayacak. Sınav saat 12.55’te sona erecek.