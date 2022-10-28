Kapıkule Sınır Kapısında şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada 600 bin lira değerinde kaçak elektronik eşya ile araba yedek parçası ele geçirildi.

Kapıkule Sınır Kapısında şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada 600 bin lira değerinde kaçak elektronik eşya ile araba yedek parçası ele geçirildi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri çerçevesinde Kapıkule Sınır Kapısı jandarma yol kontrol ve arama noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, maddi değeri yaklaşık 600 bin lira değerinde gümrük kaçağı elektronik eşya ile araba yedek parçası ele geçirildi. Şüpheli 1 kişi ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.