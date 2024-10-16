Almanya’dan Türkiye’ye Kapıkule Sınır Kapısı’ndan giriş yapmak isteyen ve toplam 69 gebe düveyi taşıyan iki tır, mavi dil hastalığı iddiasıyla imha edildi.

Almanya’dan Türkiye’ye giriş yapmak üzere Edirne Kapıkule Sınır Kapısı’na gelen 2 tır dolusu gebe düvelere gümrükte veterinerler tarafından sağlık taraması yapıldı. Yapılan testlerde iddiaya göre düvelerde mavi dil hastalığına rastlandı. Yetkililerin hayvanların geri alınması için düve sahiplerine enfeksiyon hasatlığı durumu bildirildi. Harekete geçen hayvan sahipleri yaklaşık 28 gün boyunca sınır kapısında bekletilen düveler için Bulgaristan makamlarından da izin alamadı. Hayvanların karantina süresinin tamamlanmasının ardından yaklaşık 69 gebe düve imha edildi.

“Hayvanların acı çekmesinin devam etmesini önlemek için hızlı hareket etmek önemlidir”

Proje asistanı ve dernek hayvanlarının korunması alanında çalışan Alman vatandaşı Sara Zuliani, “Hayvanların nakliye sırasında korunması için çalışan bir Alman kuruluşu olan hayvan korucularından biriyim. Almanya’dan gelen gebe düveleri taşıyan 2 tırın 27 gün boyunca sınırlar arasında mahsur kaldığı Türkiye-Bulgaristan sınırındaki Kapıkule’deyiz. Hayvanlar muhtemelen yalnızca bir kez tahliye edildi ve durumları endişe verici. Düveler dizlerine kadar kendi dışkılarının içinde durmak zorunda kalıyor ve oldukça özgür görünüyorlar. Türk otomotiv otoriteleri, tüm testler negatif olmasına rağmen hayvanlara mavi dil hastalığı bulaşmış olabileceğinden korktukları için kamyonların sınırı geçmesine izin vermiyor. Bu hayvanların ötanaziye tabi tutulacağı, kesilip kesilmeyeceği veya başka bir yere nakledilip nakledilmeyeceği belli değil. Yetkililer ve uluslararası hayvan refahı kuruluşları bu duruma bir çözüm bulmak için çalışıyor ancak hayvanlar hâlâ orada. Hayvanların acı çekmesinin devam etmesini önlemek için hızlı hareket etmek önemlidir. Bu münferit bir durum değil. 2010 yılından bu yana AB ile Türkiye arasındaki taşımaları belgeliyor ancak şu ana kadar hiçbir şey değişmemiş gibi görünüyor. Sürecin hızlandırılmasını, bu korkunç ve kabul edilemez durumun sona ermesini, hayvanların bir an önce tahliye edilmesini ve gerekli süre kadar dinlenip toparlanmalarını istiyoruz” dedi.