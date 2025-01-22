Edirne’de Kapıkule Sınır Kapısı’nda Türkiye’ye giriş yapan bir tırda piyasa değeri yaklaşık 20 milyon Türk Lirası olan 110 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri Kapıkuke Sınır Kapısından Türkiye’ye giriş yapan bir tırı takibe aldı. Ekipler, gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından tırı durdurdu. Hassas burunlu narkotik dedektör köpeğin de yardımıyla tırda yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 20 milyon Türk Lirası olan 110 kilogram skunk ele geçirildi.

Gözaltına alınan tır sürücüsü Z.A. işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.