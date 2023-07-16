Gümrük Muhafaza ekiplerince Türkiye’ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Kapısı’na gelen diplomatik statülü yabancı bir şahsın idaresindeki minibüste gerçekleştirilen aramada, piyasa değeri 10 milyon TL olan çeşitli markalara ait 427 adet cep telefonu ve 8 bin 950 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde yürütülen risk analizi ve rutin kontroller esnasında Kapıkule Gümrük Sahası’nda diplomatik statülü yabancı bir şahsın idaresindeki bir minibüs mercek altına alındı. Söz konusu aracı şüpheli gören ekipler, gümrük tescil işlemleri sonrası aracı fiziki kontrole tabi tuttu.

Kontrol sırasında bagajda üstü örtülü vaziyette çok sayıda kolinin varlığı tespit edildi. Kolilerde yapılan aramada 427 adet son model cep telefonu ve 8 bin 950 adet elektronik sigara ele geçirildi. Piyasa değerinin 10 milyon 14 bin Türk lirası olduğu belirlenen kaçak eşyaya Gümrük Muhafaza ekiplerince el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma Edirne Cumhuriyet Savcılığı nezdinde devam ediyor.