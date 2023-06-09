Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısı’nda bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 1 milyon Tük lirası değerinde kaçak elektronik sigara, alkollü içki ve ilaç ele geçirildi.

Sırbistan’dan İstanbul’a gideceği belirlenen ve Türkiye’ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Sahası’na gelen yolcu otobüsü yakın takibe alındı. Gümrük Muhafaza ekiplerinin şüphelendiği araç, detaylı kontrol edilmek üzere x-ray taramasına sevk edildi. Doğal boşluklarda şüpheli yoğunluklar bulunduğu tespit edilerek araçta fiziki arama başlatıldı. Yapılan arama neticesinde bin 200 adet elektronik sigara, 75 litre alkollü içki ve 42 bin 300 adet ilaç ele geçirildi. İlaçların nöropatik ağrı tedavisinde kullanıldığı ve bünyede bağımlılık oluşturabilecek ölçüde güçlü etki bırakan türden ilaçlar olduğu belirlendi. Ele geçirilen kaçak malzemelerin 1 milyon Türk Lirası değerinde olduğu belirlenirken, olayla ilgili soruşturma Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.