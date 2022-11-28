Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Kapıkule Sınır Kapısı yakınlarında Kemal köy sapağında meydana geldi. Kapıkule’ye dönmek isteyen R.C. idaresindeki AB 046 GK plakalı tır, yasak sapakta U dönüşü yapması sonucu A.M. yönetimindeki 39 NR 192 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan otomobil, yağmur kanalına düştü. Meydana gelen kazada 5 kişi yaralanırken, olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Jandarma ekipleri, tır sürücüsünü ifadesini almak üzere karakola götürdü.

Edirne’de Kapıkule Sınır Kapısı yakınlarında otomobil ile tırın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

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