Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Türkiye’ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Kapısı’na gelen bir tırda gerçekleştirilen operasyonda 48 milyon lira değerinde kaçak elektronik sigara ve aksamı ele geçirildi. Söz konusu operasyonda yakalanan kaçak elektronik sigara, Gümrük Muhafaza ekiplerince tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olarak kayda geçti.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Türkiye’ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Kapısı’na gelen bir tırda gerçekleştirilen operasyonda 48 milyon lira değerinde kaçak elektronik sigara ve aksamı ele geçirildi. Söz konusu operasyonda yakalanan kaçak elektronik sigara, Gümrük Muhafaza ekiplerince tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olarak kayda geçti.

Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen istihbarat çalışması neticesinde, Türkiye’ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Sahasına gelen tır takibe alınarak x-ray taramasına sevk edildi. Sevk işleminden bir süre sonra, aracın x-ray sırasına girmek yerine doğrudan yurda giriş yapmaya yönelik manevrasını fark eden ekipler tarafından müdahale edildi.

Refakatle x-ray cihazına getirilen araç, rulo kağıt türü eşya taşıdığı beyan edilen tırın tarama görüntülerinde yükün içerisinde şüpheli yoğunluklar bulunduğu tespit edildi. Bunun üzerine arama hangarına alınan araç, burada detaylı aramaya tabi tutuldu.

Gerçekleştirilen kontrol neticesinde araçta yasal yükün arasına gizlenmiş vaziyette 110 bin 640 adet elektronik sigara, 5 bin 600 adet elektronik sigara başlığı, 2 bin 900 adet elektronik sigara likidi ve bunların dışında bin 900 adet cep telefonu ekranı ele geçirildi. Muhafaza ekiplerince yakalanan kaçak eşyanın 48 milyon 127 bin lira değerinde olduğu belirlendi.

Gümrük Muhafaza ekiplerinin gerçekleştirdiği başarılı operasyon neticesinde yüklü miktarda kaçak eşyanın Türkiye’ye girişinin önüne geçilirken, tütün ve tütün ürünleri kaçakçılarına büyük bir darbe vurulmuş oldu.

Kaçak eşyaya Gümrük Muhafaza ekiplerince el konulurken, olayla ilgili soruşturmaya Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediliyor.