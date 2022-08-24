Bafra Belediyesi’nin ev sahipliğini yaptığı 4. Uluslararası Doğa Sporları ve Kültür Festivali (KAPIKAYFEST ) bünyesinde düzenlenen Foto Maraton’da dereceye girenlere düzenlenen törenle ödülleri verildi.

Bafra Belediyesi’nin ev sahipliğini yaptığı 4. Uluslararası Doğa Sporları ve Kültür Festivali (KAPIKAYFEST ) bünyesinde düzenlenen Foto Maraton’da dereceye girenlere düzenlenen törenle ödülleri verildi.

Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu Temsilcisi Sami Türkay, fotoğraf sanatçıları Abdullah Sezgin, Ata Yakup Kaptan, Atanur Sevim Güngör Çınar, Hüseyin Turgut, Vedat Soğukpınar’dan oluşan seçici kurul toplanarak, yarışmaya katılan fotoğrafçıların eserlerini titiz bir çalışma ile değerlendirdi. KAPIKAYAFEST 2022 Foto Maraton’da 116 fotoğraf arasında dereceye girenler belirlendi.

4. Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali, Foto Maraton fotoğraf yarışmasında birinciliği Aydın Tutaş, “Tarihe Yolculuk” adlı fotoğrafı ile kazanırken, ikinciliği Emin Kınay, “Turkuaz” adlı fotoğraf ile üçüncülüğü ise yine Samsun’dan katılan Mustafa Güral, “Geleceğe Bakış” adlı fotoğrafla elde etti. Özlem Özyün’ün, “Paraşüt” isimle fotoğrafı ise yarışmada üçüncülük kazandı. KAPIKAYAFEST 2022 Foto Maraton’da Mustafa Güral “Kapıkaya AstroFoto ve Semaver Keyfi”, Serdar Aydın ise “Samanyolu Altında Kamp” adlı fotoğrafları ile mansiyon ödülü kazanırken 33 fotoğraf ise sergilenmeye layık görüldü. KAPIKAYAFEST 2022 Foto Maratonu’na Samsun, Ankara, Yozgat, Kocaeli ve Antalya’dan çok sayıda fotoğrafçı katıldı.

Kapıkaya Festivali kapsamında yapılan sportif, kültürel ve sanatsal etkinliklerin fotoğraflanması ve belgelenmesi amaçlı yarışmada 31 fotoğraf sanatçısının 116 eseri değerlendirildi. Bu fotoğraflar arasında ilk 3’e giren fotoğraflar, mansiyon ödülüne layık görülen fotoğraflar ve sergileme fotoğrafları olmak üzere toplam 37 fotoğraf seçildi. 4. Uluslararası Doğa Sporları ve Kültür Festivalinde 28-31 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen fotoğraf yarışması sonucunda jüri üyeleri tarafından ödüle ve sergilenmeye layık görülen fotoğraflar bir hafta süresince Alparslan Türkeş Parkı Sosyal Tesislerinde sergilenecek.

Alparslan Türkeş Parkı Sosyal Tesislerinde düzenlenen ödül törenine, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve yarışmada ödül alan fotoğraf sanatçıları katıldı.