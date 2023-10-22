Balıkesir’in Erdek ilçesinde Kapıdağ Kirazlı Manastırı civarında erkek cesedi bulundu. Cesedin Celal Yıldız’a ait olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Erdek ilçesi Kapıdağ yarımadası Kirazlı Manastırı mevkiinde ormanlık alanda kozalak toplayan vatandaşların yerde hareketsiz yatan birini fark etmeleriyle Jandarma ekiplerine bilgi verildi. Olay yerine gelen Jandarma ekiplerinin yerde yatan kişinin vefat ettiğini belirlemesi üzerine, Erdek Cumhuriyet Savcılığının olay yerini ve bulunan cesedi incelemesinin ardından cesedin "Yıldız 5" adlı geminin kaptanı, Avşa Adası ikametli Celal Yıldız’a (43) ait olduğu tespit edildi. Yıldız’ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin öğrenilmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Savcılık olay ile ilgili soruşturma başlattı.