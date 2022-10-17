AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Kapıçay Barajı’nda su tutulmaya başlandığını açıkladı.

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Kapıçay Barajı’nda su tutulmaya başlandığını açıkladı.

TBMM Akdeniz Parlamenterler Asamblesi Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Finike Kapıçay Barajı’nda inşaatın tamamlandığını ve kepenklerin indirilerek su tutma işlemine başlanıldığını ifade etti. Uslu, “İki sevdalı toprak ile suyu bir kez daha bu kez Toroslar’ın eteklerinde buluşturuyoruz. Finike Ovası’nı ve Finike portakalını sulayabilmek için inşa ettiğimiz Kapıçay Barajı’nda su tutmaya başladık. Dünyanın en kaliteli portakalı olan Finike portakalının yetiştiği Finike Ovası’nın su ihtiyacı için muhteşem bir projede nihayete erdik. Hem inşaat hem ödenek hem de su tutulması aşamalarını takip ederek mutlu sona erdik. Yağışlar öncesinde kapaklar kapatıldı ve artık barajımız su dolmaya başladı” dedi.

Uslu, “Bölgemize hayırlı uğurlu, bereketli olmasını diliyorum. Barajımız portakalımıza ve tarımsal üretimimize bereket getirecek. Kapıçay Barajı’nı ilçemize kazandırdıkları için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan‘a, hükümetimize şükranlarımızı sunarız. Barajda emeği olan önceki bakanlarımız Veysel Eroğlu’na, Bekir Pakdemirli’ye ve Tarım ve Orman Bakanımız Vahit Kirişci’ye ve Mevlüt Çavuşoğlu bakanımıza, AK Parti Antalya milletvekillerimize, İl Başkanımız İbrahim Ethem Taş’a ve DSİ teşkilatımıza, bölge müdürlüğü ekibimize bölgenin evladı olarak çok teşekkür ederiz. AK Parti siyaseti eser siyasetidir. İşte 233 milyon lira maliyetli yeni bir eserimiz. İşte tarıma yatırım. İcraatlarımızla milletimizin hizmetindeyiz. Antalya’yı seviyoruz, Türkiye’yi seviyoruz” dedi.

Milletvekili Uslu, Kapıçay Barajı ile ilgili ise şu bilgileri paylaştı:

“2022 yılı fiyatları ile 233 milyon TL’ye mal olan bir baraj. Kapıçay Barajı’nın temelden yüksekliği 50 metre. Barajla 18 bin 700 dekar tarım arazisinin ve portakal bahçelerimizin sulama suyu ihtiyacı karşılanacak olup, eteğinde yapılacak 1 MW kurulu gücündeki santralle de yıllık 4.87 GWh enerji üretilebilecektir. Baraj altındaki kapalı sulama sistemi çalışmalarımız da devam ediyor.”