Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir villanın demir parmaklıklarına sıkışan kirpi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kirpi, ekiplerce doğal ortamına salındı.

Edinilen bilgiye göre, olay Akçay Mahallesi Turgutreis Caddesi No:137’de meydana geldi. Kapı demir parmaklıklardan geçmeye çalışan kirpi, burada sıkıştı. Villa sahipleri çıkarmada başarılı olamayınca itfaiyeden yardım istendi. Balıkesir Büyükşehir Belediye İtfaiyesi Edremit Grup Amirliği ekipleri, özel bir aletle kirpiyi sıkıştığı yerden kurtardı. Sağlık durumunun iyi olduğu görülen kirpi doğaya bırakıldı.