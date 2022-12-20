Burdur’da battaniyeye sarılı halde kapı önüne terk edilen kız bebeğin, yapılan kontrollerde hipotermi geçirdiği tespit edilmişti. Yeni doğan kız bebeğin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Burdur’da battaniyeye sarılı halde kapı önüne terk edilen kız bebeğin, yapılan kontrollerde hipotermi geçirdiği tespit edilmişti. Yeni doğan kız bebeğin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Burdur merkeze bağlı Karacaören köyünde Mehmet Mustafa Taşlıoğlu, sabah evden çıktığında kapının önünde kundakta göbek bağı dahi düşmemiş bebekle karşılaştı. Bebeği hemen içeri alıp sobayı yakarak ısıtmaya çalışan Taşlıoğlu, durumu köy muhtarına bildirdi. Bebek, muhtarın jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerine haber vermesinin ardından köye gelen 112 ekibi tarafından Burdur Devlet Hastanesine götürüldü. Soğukta 7 saat dışarıda kalan ve solunum sıkıntısı yaşayan bebek, yapılan ilk kontrollerin ardından Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Süleyman Demirel Üniversitesi yeni doğan yoğun bakımında tedavi altına alınan bebeğin genel durumu ile ilgili açıklamalarda bulunan Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Çetin, bebeğin dün Burdur Devlet Hastanesinden 112 Acil Servis ambulansıyla getirildiğini belirterek, "Bebeğin geldiğinde solunum sıkıntısı vardı. Bebek solunum cihazına bağlı, dışarıda kaldığı için üşümüş. Vücut sıcaklığı da düşük aynı şekilde, onun da tedavisi devam etmekte. Henüz bebeğin kritik durumu devam ediyor. Bebeğin, vücut ağırlığı 3 bin 200 kilogram, boyu 50 santimetre civarında. Ama asıl sağlık sorunu düzene girmiş değil" şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Çetin, bebek acil olarak yoğun bakım ünitesine yatırıldıktan sonra, başhekimlik tarafından Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bebekle ilgili bilgi verildiğini belirtti.