Düzce Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere hazırlanan 5 bin erzak kolisinin dağıtımına başlandı.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere erzak kolisi dağıtımına başlandı. Müdürlük, ihtiyaç sahiplerine el uzatmaya ve Ramazan ayında yüzlerde tebessüm oluşturmaya devam ediyor. Bu çerçevede erzak kolisi dağıtımına başlayan ekipler, toplam 5 bin adet koliyi ihtiyaç sahipleri ile buluşturacak.

Ekipler, ayrıca önceden tespit edilen ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sıcak yemek hizmetini Ramazan Ayı boyunca da sürdürecek.