Vali Ali Çelik, Kapan Çayı sel kapanı ikmali ve Kapan Çayı ıslahı 1. kısım taşkın koruma tesisi işlerinin toplam maliyetinin 70 milyon TL olduğunu açıkladı. Vali Çelik, projelerin Kütahya il merkezinin taşkınlardan korunmasına katkı sunacağını belirtti.

Kütahya Valisi Ali Çelik, Kütahya Merkez Kapan Çayı sel kapanı ikmali ve Kapan Çayı ıslahı 1.kısım taşkın koruma tesisi işlerinin sözleşmesinin imzalandığını açıkladı.

Vali Ali Çelik, Kapan Çayı’nda sel kapanı inşa edilmesi için 50 milyon TL ve Kapan Çayı’nın 1. kısmının taşkın koruma tesisinin yapımı için 20 milyon TL olmak üzere toplam 70 milyon TL’lik işlerin yapılacağını belirtti.

Kütahya Valiliği koordinasyonunda, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Kütahya Belediyesi tarafından yürütülecek çalışmaların Kütahya’nın geleceği için son derece önemli olduğuna dikkat çeken Vali Çelik, projelerin vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanmasına katkı sunacağını söyledi.

Kapan Çayı sel kapanı ikmali işi çerçevesinde; gövde ve memba batardosu imalatları, derivasyon, dipsavak, kondüvi, ayar vana odası ve su alma yapısı imalatları, dolusavak imalatları, yol imalatları, ölçüm teçhizatı imalatları yapılacak.

Kapan Çayı ıslahı 1.kısım işinde ise 700 metre dik duvarlı beton kanal yapılması, 700 metre çift taraflı panel tel çit korkuluk imalatları yapılacak.

Kapan Çayı’nın şehir merkezinden geçen üstü kapalı bölümlerinin ıslah edilmesi ile ilgili Kütahya Valiliği koordinasyonunda, DSİ ve Kütahya Belediyesi tarafından çalışmalara devam ediliyor.