Kayserispor’un en büyük taraftar grubu olan Kapalıkale Taraftar Derneği’nin Başkanı Ahmet Dirgenali, "Kayserispor ve tüm kulüpler siyaset üstü olmalıdır" dedi.

Kayserispor’un en büyük taraftar grubu olan Kapalıkale Taraftar Derneği’nin Başkanı Ahmet Dirgenali, "Kayserispor ve tüm kulüpler siyaset üstü olmalıdır" dedi.

Fenerbahçe-Konyaspor ve Beşiktaş-Antalyaspor maçlarında ev sahibi takım taraftarlarının ’Hükümet istifa’ şeklindeki sloganlarına Kayserispor Kulübünün karşı bir açıklama yapması, Kapalıkale taraftarlarından tepki çekti.

Kayserispor taraftar grubu olan Kapalıkale Taraftar Derneği Başkanı Ahmet Dirgenali, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından bir açıklama yaparak, "Kayserispor ve kulüpler, siyaset üstü olmalıdır" görüşünü savundu. Dirgenali açıklamasında; "Tribünlerde bu tür olayların olması her iki yönlü de yanlış. Tribünler artık büyük birer STK’dır ve içinde her düşünceden insanı barındırıyor. Kayserispor ve tüm kulüpler siyaset üstü olmalıdır. Yönetenin işi, kulübü iyi duruma getirmek, taraftarın görevi 90 dakika destek vermektir" ifadelerini paylaştı.