İSTANBUL (İHA) – İstanbul emniyeti tarafından Kapalıçarşı’daki bir kuyumcu atölyesine gerçekleştirilen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 80 milyon lira olan 50 kilogram sahte altın ve sahte altın imalatında kullanılan çok sayıda materyal ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince “paraya eşit sayılan değerlerde sahtecilik” suçlarının engellenmesine yönelik

yürütülen çalışmalarda, Fatih’te ayarı ile oynanmış altınların Türkiye genelinde kuyumculara satılmaya çalışıldığı belirlendi. Kapalıçarşı içerisinde 1 ay boyunca takip edilen, kamera sistemi ile donatılan bir iş yerinde sahte altın üretimi yapıldığı tespit edildi. M.Ö. ve S.Y.’nin ayarı düşük bilezik, altın zincir, reşat altını, yüzük gibi mücevheratlar imal ettikleri, imal etmiş oldukları ayarı düşük mücevherlere yardımcı ustaları ile birlikte takoz, yaldızlama, patentleme ve süsleme adı altında son şeklini verdikleri tespit edildi.

Operasyonda 80 milyon liralık altın ve imalatta kullanılan materyal ele geçirildi

Şüphelilerin imal ettikleri ayarı düşük mücevherleri piyasaya kimi zaman imalatçı-atölyeci şahıslarla kuryelik yaparak sürmeye çalıştıkları, kimi zaman da saha elemanlarıyla piyasaya sahte altın vermeye çalıştıkları belirlendi. Şüphelilerin bu suçtan finanse ettikleri paraları eşleri ve diğer aile bireyleri adına araç ve taşınmaz mal edinerek gizlemeye ve yasal hale getirmeye çalıştıkları anlaşıldı. 13 Temmuz’da Kapalıçarşı’da bulunan kuyumcu atölyesine gerçekleştirilen operasyonda, sahte olduğu değerlendirilen 50 kilogram sahte altın ele geçirildi. Operasyonda piyasa değeri yaklaşık 80 milyon lira olan altın ve sahte altın imalatında kullanılan çok sayıda materyal bulunurken, 2 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilere sevk edildikleri adli makamlarca ev hapsi şeklinde adli kontrol hükümleri uygulandı.