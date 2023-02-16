Kahramanmaraş merkezli depremin ardından bölgedeki arama kurtarma çalışmalarını tamamlayarak İstanbul’a dönen Çinli ekip, Kapalıçarşı’yı gezdi. Kapalıçarşı esnafı arama kurtarma ekibini alkışlarla karşıladı.

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından bölgedeki arama kurtarma çalışmalarını tamamlayarak İstanbul’a dönen Çinli ekip, Kapalıçarşı’yı gezdi. Kapalıçarşı esnafı arama kurtarma ekibini alkışlarla karşıladı.

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından çok sayıda ülkenin arama kurtarma ekibi bölgedeki çalışmalara katıldı. Bunlardan biri de Çinli arama kurtarma ekibi oldu. Deprem bölgesindeki çalışmalarına tamamlayan Çinli ekip, ardından İstanbul’a gelerek Kapalıçarşı’yı gezdi. Bu sırada Kapalıçarşı esnafı, ekibi alkışlarla karşıladı. Ellerini birleştiren Çinli ekip de teşekkür ederek oradan ayrıldı.