Ömrünü dünya denizlerinde geçiren 95 yaşındaki kaptan Arif Yılmaz Dağcı, her an patlama riski olan abdominal (karın) aort anevrizmasından (balonlaşma) İzmir Kent Hastanesinde gerçekleştirilen kapalı ameliyat yöntemi ile kurtuldu. Doç. Dr. Cüneyt Narin, “Kapalı yöntem özellikle ileri yaşlarda, ‘Ameliyat edilemez’ denilen hastalar için hayat kurtarıcı oldu. Kaptanımız da bunun en canlı örneği” dedi.

Ömrünü dünya denizlerinde geçiren 95 yaşındaki kaptan Arif Yılmaz Dağcı, her an patlama riski olan abdominal (karın) aort anevrizmasından (balonlaşma) İzmir Kent Hastanesinde gerçekleştirilen kapalı ameliyat yöntemi ile kurtuldu. Doç. Dr. Cüneyt Narin, “Kapalı yöntem özellikle ileri yaşlarda, ‘Ameliyat edilemez’ denilen hastalar için hayat kurtarıcı oldu. Kaptanımız da bunun en canlı örneği” dedi.

Yazlarını eşi Nazan Dağcı ile Çeşme’deki evinde geçiren İstanbullu Arif Yılmaz Dağcı, bir sağlık kontrolü sırasında saptanan aort anevrizması nedeniyle doktor takibindeydi. Ancak geçtiğimiz günlerde kendini hissettirmeye başlayan karın ağrıları şiddetlenince aynı doktorun kapalı yöntemle ameliyat ettiği bir komşusunun önerisiyle İzmir Kent Hastanesinde Kalp Damar Cerrahı Doç. Dr. Cüneyt Narin’e başvurdu. Yapılan tetkikler sonucunda Dağcı’nın anevrizmasının biraz daha genişlediği ve 6.5 santimetre çapına ulaştığı belirlendi. İleri yaşta olması nedeniyle Dağcı’ya kapalı ameliyat yöntemi önerildi. Nitekim geçtiğimiz 7 Eylül’de Dağcı operasyona alındı ve anevrizmasına yapay damar yerleştirilerek patlama riski engellendi. Yazlık komşusu Metin Albayrak’ın (79) yaklaşık 2 yıl önce aynı sorunla Doç. Dr. Narin’e başvurup başarılı bir operasyon geçirdiğini söylemesi üzerine Kent Hastanesine geldiklerini belirten Dağcı, “Üstelik komşumun bu operasyon öncesinde aynı hastanede tıkalı 4 damarına stent takılmıştı. Kapalı yöntemle anevrizma ameliyatı geçirdikten sonra da ürolojide de bir operasyon daha geçirmiş. Yaşı benim kadar ileri olmasa da bu operasyonlardan sonra durumu çok iyiydi. Bu bize güven verdi. Benim de operasyonum başarıyla gerçekleşti. Şimdi çok iyiyim ve kendimi ameliyat olmamış gibi hissediyorum. Doktoruma çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Hayat kurtarıcı bir yöntem”

Öte yandan açık ameliyat yönteminin özellikle ileri yaşlarda uygulanmasının riskler taşıdığını belirten Doç. Dr. Narin de şöyle konuştu: “Aort anevrizması çapı büyüdükçe hayati riski artıran bir durum. Üstelik genelde bir sağlık kontrolü sırasında tesadüfen saptanıyor ya da iş işten geçtikten sonra anlaşılıyor. Bu saptamadan sonra doktor kontrolünde olmak önemli. Hastamız bize başvurduktan sonra gerekli tetkikleri yaptık. Karın aort damarında anevrizma çapı 6.5 santime ulaşmış. Çap 5.5 santimetreye ulaştıktan sonra hastanın mutlaka ameliyat edilmesi gerekiyor. Hastamız 95 yaş yaşında olduğu için kapalı yöntem önerdik. İki kasığından girerek karın aort damarında anevrizmaya ulaştık ve EVAR (endovasküler aort replasmanı) denilen kapalı yapay damar yerleştirme işlemini uyguladık. Bu yöntemde amaç anevrizmayı devre dışı bırakmak, patlamasını engellemek. Hastamız gayet iyi, normal yaşamına hızla döndü.”