Bünyesinde onlarca spor dalında binlerce çocuk ve gencin spor eğitimi almasını sağlayan Süleymanpaşa Belediyesi, sporcu yetiştirmede önemli bir yer tutan tesis ihtiyacını da adım adım çözerek geleceğin şampiyonlarının Süleymanpaşa’dan çıkması için altyapı çalışmaları gerçekleştiriyor.

Bünyesinde onlarca spor dalında binlerce çocuk ve gencin spor eğitimi almasını sağlayan Süleymanpaşa Belediyesi, sporcu yetiştirmede önemli bir yer tutan tesis ihtiyacını da adım adım çözerek geleceğin şampiyonlarının Süleymanpaşa’dan çıkması için altyapı çalışmaları gerçekleştiriyor.

Süleymanpaşa’ya 3 yıl gibi kısa bir sürede onlarca spor tesisi kazandırarak şehri adeta bir spor kenti haline getiren Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, bir süredir hazırlıkları süren Kapalı ve Açık Okçuluk Merkezi için de ilk kazmayı vurdu. Temeli atılan tesisin birkaç ay içerisinde inşaatının tamamlanması ve okçuluk sporuna hizmet vermeye başlaması bekleniyor.

Temeli atılan merkezde incelemelerde bulunan Başkan Yüksel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Süleymanpaşa’mızın gelecek 10 yıllık tesis ihtiyacına cevap verecek nitelikte çalışmalarını yürüttüğümüz, Trakya’nın en büyük spor tesisi Paşa Spor Vadisi’nde yer alacak Kapalı ve Açık Okçuluk Merkezi’mizin temelini attık. Çocuklarımızın ve gençlerimizin sportif alanda birçok branşta kendilerini keşfetmeleri ve geliştirmelerine olanak sağlayacak yatırımları bir bir gerçekleştirdiğimiz şehrimizde, temelini attığımız merkez sayesinde ata sporu okçuluğumuzu gelecek nesillerimize aktaracağız. Şimdiden gençlerimize ve şehrimize hayırlı olsun.”