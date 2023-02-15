Bitlis’in Ahlat ilçesine gelen depremzede aileler; gıda, giyim ve mutfak malzemelerini kaymakamlık tarafından kapalı spor salonunda oluşturulan sosyal marketten karşılıyor.

Bitlis’in Ahlat ilçesine gelen depremzede aileler; gıda, giyim ve mutfak malzemelerini kaymakamlık tarafından kapalı spor salonunda oluşturulan sosyal marketten karşılıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremler için Türkiye tek yürek olurken, Ahlat ilçesinde ise depremzedeler için sosyal market oluşturuldu. Ahlat Kaymakamlığı koordinasyonunda toplanan yardımlar hem afet bölgelerine gönderiliyor hem de kapalı spor salonunda oluşturulan sosyal marketle depremzedelerin ihtiyaçları karşılanıyor. Konuyla ilgili gazetecilere açıklama yapan Ahlat Gençlik Merkezi Müdürü ve Deprem Koordinatörü olarak görevlendirilen Yavuz Gülmez, “Depremin yaşanmasından hemen sonra Ahlat Kaymakamımızın görevlendirmesiyle deprem koordinasyon birimini gençlik merkezimizde kurduk. Hemen gönüllü gençlerimizi alana davet ettik. Yaklaşık 250 gencimiz buraya gelerek toplanan yardımları organize etmek amacıyla sahaya yayıldılar. Ahlat çok büyük bir duyarlılık göstererek, ayni ve nakdi yardımlarını bağışlamak istediler. Bu yardımları kullanarak spor salonumuzda bir sosyal market oluşturduk. Buraya gelen yaklaşık 240 aileye hizmet verirken aynı zamanda Adıyaman başta olmak üzere Hatay, Kahramanmaraş illerine de halkımızın bağışlarıyla yardımları ulaştırdık. Halkımızdan Allah razı olsun. Bir söz vardır, ‘Bu milletin külüne üfleseniz altından iman çıkar.’ Rabbim emeği geçen herkesten razı olsun. Başta Ahlat Kaymakamımız ile Ahlat Belediye Başkanımız olmak üzere diğer emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Şu günde sosyal marketimizi burada oluşturduk. Buraya depremzede aileler gelerek gıda, mutfak malzemeleri, kıyafet ihtiyaçlarını buradan alıyorlar. Aynı zamanda gönüllü gençlerimiz sosyal medyadan yardım çağrılarında bulunuyorlar ve halen daha yardımlar geliyor. Sonrasında gençlerimiz telefonla da aileleri arayarak ihtiyaçlarına nispeten kaymakamlığımızın tahsis ettiği araçlar ulaştırıyor” dedi.

Diyarbakır’dan gelen depremzede Hatun Diri ise “Depreme Diyarbakır’da yakalandık. Çok zor bir durum. Allah hiçbir Müslüman’a göstermesin. Rabbim hepsine yardımcı olsun. Allah devletimize zeval vermesin. Bize kapılarını açanlara teşekkür ediyorum. 10 kişi geldik ve Ahlat Öğretmenevinde kalıyoruz. Çocuklarımın evi yıkıldı. Çocuklarım da konukevinde oturuyorlar. 2 çocuğum Diyarbakır’da görevli olarak çalışıyorlar. Bizde buraya geldik. Bizlerle çok iyi ilgileniyorlar. İhtiyaçlarımızı buradan alıyoruz, tekrar Allah razı olsun” diye konuştu.