Bozüyük Belediyesi kapalı pazarı, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından periyodik aralıklarla yıkanarak temizleniyor.

Haftada 2 gün hizmet veren ve Bozüyüklüler tarafından yoğun olarak kullanılan kapalı pazarda vatandaşların gıdaya ulaşımında hijyenik bir ortam sağlamak amacıyla mazgal temizliği ile iç ve dış temizliği düzenli olarak yapılıyor. Pazar içerisinde tezgâhlar kaldırılarak mazgallar temizleniyor, süpürge aracı ile süpürge yapılıyor ve deterjan ile köpürtülerek yıkanan pazarda vatandaşların alışverişlerini hijyenik bir ortamda yapmaları sağlanıyor. Haftalık olarak yapılan geniş temizliklerin yanı sıra kapalı pazardaki ekipler pazarın açık olduğu günlerde de rutin çevre temizliklerini sürdürüyor.